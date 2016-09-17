日本限定版 iPhone 7背殼印漢字
日本新聞網報導，iPhone7手機昨天開始在日本上市，網友們很快發現，iPhone7和iPhone 7 Plu的背殼出現了一行漢字「總務省指定」，前所未見，引起網友熱議。
總務省在回答媒體詢問時表示，由於在日本銷售的iPhone7手機帶有接觸式無線貨幣支付功能，而這個功能所產生的高周波電流10KHz會對周邊的無線訊號產生干擾，因此根據「電波法」，必須要獲得總務省的通訊許可。
電信公司以「代替用戶申請」的方式獲得總務省的許可證後，在手機背殼印上「總務省指定」等漢字。
由於刻印這些漢字的手機只在日本國內市場出售，因此許多網友認為，這反倒具有「日本限定版」的價值。1050917
(中央社)
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