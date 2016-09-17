陽澄湖大閘蟹未開捕 假貨已上市

我要評比

陽澄湖大閘蟹肯定是受歡迎的禮品，但是今年如果中秋節假期就在餐桌上看到牠，那一定是假貨。因為今年陽澄湖官方的開湖捕蟹時間是9月23日。

新京報今天報導，海鮮市場和網購平台都可發現，假冒陽澄湖大閘蟹的不在少數。有的商家明知道陽澄湖大閘蟹還沒有上市，但是透過包裝和佩戴假冒標籤後，普通河蟹搖身一變成為「陽澄湖大閘蟹」。

報導引述蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會工作人員表示，陽澄湖大閘蟹捕撈都有統一的管理，目前陽澄湖大閘蟹還未上市，市面上售賣的任何稱陽澄湖大閘蟹的螃蟹均為假冒。

行業協會工作人員說，真正陽澄湖大閘蟹的防偽標識只有在開湖捕撈後才有。1050917

(中央社)