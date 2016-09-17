台中國際踩舞祭登場 日媒訪林佳龍
台中第1屆國際踩舞祭「舞蹈踩街展演活動」今天在夏綠地熱鬧登場，日本富士電視台還出動台日混血歌姬一青窈與渡邊和洋前來訪問台中市長林佳龍，兩人還嚐了太陽餅。
首屆台中國際踩舞祭邁入第3天，下午「舞蹈踩街展演活動」在夏綠地公園熱鬧登場，邀請日本三重縣津市的安濃津、愛知縣犬山市、北海道札幌市等3大知名表演團隊，與全台12所大專院校、高中職，一起踩街熱舞。
林佳龍下午4時多抵達活動現場與民眾一起同歡，日本富士電視台的旅遊節目也請來一青窈與渡邊和洋連袂到現場訪問林佳龍，林佳龍說明主辦踩舞祭的緣由，並致贈台中市伴手禮太陽餅給對方，渡邊和洋隨即拿出太陽餅品嚐。
舞蹈踩街活動從夏綠地公園周邊展開，並於台中國家歌劇院前廣場外馬路展演，各個參與團隊帶來精彩演出，現場民眾聚集圍觀拍照，氣氛相當熱鬧。其中，新民高中表演藝術科學生帶來以台中著名的湖心亭為主題的表演，精湛且兼具活力的舞蹈，獲得熱烈掌聲。
林佳龍指出，今年活動首次舉辦相當成功，未來也將年年舉辦，而來自日本參與活動的3個團體已表示明年將繼續參加台中國際踩舞祭活動，市府也將擴大邀請各國團隊共襄盛舉。
他也說，今年代表台灣參加的12支隊伍也相當優秀，表演深具活力與創意，期待透過節慶文化活動帶動台日雙邊觀光、旅遊及年輕人間的相互交流。1050917
(中央社)
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