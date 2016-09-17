陳金鋒最後一戰 全猿穿52號球衣比賽

台灣棒壇重量級球星陳金鋒18日結束球員生涯，所屬的Lamigo桃猿球團為了向他致敬，當天比賽所有球員一致穿上52號球衣，陳金鋒將在賽後發表退休感言。

Lamigo桃猿今明兩天在主場舉行「野球魂」系列活動，向陳金鋒致敬，原訂今天在球場外的廣場，揭幕陳金鋒雕像。不過今天比賽因雨延賽，雕像揭幕活動也延到18日。

18日義大犀牛、Lamigo桃猿在桃園球場，從下午1時開始，連打2場比賽，晚間的比賽將是陳金鋒的告別秀，可能擔任先發指定打擊，完成球員生涯的最後一場比賽。

18日陳金鋒告別賽，預售票已經賣完，預計桃園球場將有2萬名滿座觀眾一同向陳金鋒致敬。1050917

(中央社)