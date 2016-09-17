美UCLA新鮮人耍白目 寄信要室友讓書桌
宿舍室友百百款，但美國加州大學洛杉磯分校這名新鮮人絕對讓人很傻眼，人還沒到電郵就先寄到，大喇喇列出連串要求，要未來室友讓出她想要的書桌和床。內容遭其他學生批評有夠沒禮貌。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這名女孩艾希莉（Ashly）的未來室友將這封信放到推特及Instagram上。
上頭說：「我『不想要』書桌在下方的上舖床位，別想把那留給我。我要其中一個白色衣櫥。」
許多學生稱這封信「沒禮貌」，甚至更嚴苛的批評。有些人則對信件內容表示震驚。
有學生說：「這有點嚴厲。」
艾希莉接著說：「我要接近窗戶的書桌，就這麼簡單。我不在乎誰睡下舖。希望到宿舍時，一切能照我上面所說的一樣。」
她還說：「我沒心情爭辯或講其他廢話，因為你們其中一人決定故意不甩這封信。」
也是加州大學洛杉磯分校（UCLA）新鮮人的凱西．韓（Kathy Han）知道後很吃驚。凱西說：「她是新鮮人，對吧？進來後，你會希望和所有室友維持好關係，但我不認為她正這麼做。」
其中一名室友回信說她沒忽略這封信後，據傳艾希莉回覆說，她「不愛交際」，並說，她可能會「很冷淡或是顆不定時炸彈」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050917
(中央社)
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