莫蘭蒂肆虐高市 災後復舊環署伸援

我要評比

莫蘭蒂颱風肆虐，高市滿目瘡痍，高市環保局清潔隊連日來全員出動，環保署也支援抓斗車，迄今累計清出4200噸廢棄物，趕在19日前恢復全市各主要道路市容觀瞻。

環保局說，清潔人力停止休假，趕在這兩天全力投入環境清理工作，優先清除主要交通幹道、人行道等障礙物，環保局今天持續動員清潔人力及機具，環保署也支援15部抓斗車，再次清出1200多噸的樹枝樹葉、鐵皮圍籬、廣告旗幟等災後垃圾，截至今天下午3時已動員1萬5845人次、2670車次，累計清出約4200噸廢棄物。

環保局指出，全市主要道路需復原447條，已復原410條，但因許多路樹因樹幹過大，垃圾車無法壓縮，抓斗車不易抓取，尚需以鏈鋸裁切，影響清除進度。

另外，全市公共腳踏車租賃站，除鼓山高中、澄清湖站及岡山河堤公園站因線路及電力問題故障，維修人員持續檢修中，其餘181站均已恢復正常營運。1050917

(中央社)