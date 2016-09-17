日本JR駕駛太敬業啦？！竟直接在鐵軌上小便

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敬業的JR駕駛竟直接在鐵軌上小便！（翻攝自NHK）

日本JR駕駛真的好敬業！一名50多歲列車駕駛12日停靠千葉佐倉站時突然內急，因怕去洗手間會導致列車延誤，他便直接打開駕駛艙門在鐵軌上小便！

東日本旅客鐵道公司接到目擊證人檢舉，該公司還為此致歉：「我們向各位顧客致上最深的歉意，抱歉造成不信任與不安。」「由衷反省此事，我們將提供更完善的指導，以防類似事件再度發生。」

NHK、朝日新聞報導指，東日本旅客鐵道公司已要求該駕駛在必要時應前往洗手間，但未提及該駕駛是否會因此受到懲處。

(旺報)