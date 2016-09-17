尹恩惠準備復出 韓國網友不買帳

尹恩惠近期鮮少在韓國露面，所到之處都是批評。（翻攝自尹恩惠微博）

尹恩惠去年參加大陸設計節目《女神新裝》，爆發多款競賽服裝抄襲知名設計師，就此被冠上「抄女」標籤。她在韓國形象重創、人氣下跌，但最近相關人士透露，尹恩惠下半年還是繼續在大陸活動，2017年可望重回韓國演藝圈，不過具體計畫尚不清楚。

尹恩惠於2013年拍完韓劇《未來的選擇》之後就沒有新作品，而與朴施厚合作的電影上映日遙遙無期。對於尹恩惠即將在韓國復出，網友的反應仍舊不看好，留言全部一片噓聲。

(中時)