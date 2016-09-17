民航局：明日國際航線恢復正常

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民航局表示，受到馬勒卡颱風影響，今（17）日國內線航班共取消144架次、延誤2架次，兩岸暨國際航線取消60架次、延誤19架次。

明（18）日異動情形如下：

國內線：

一、立榮：

1.台北—金門B7-8801取消，台北—馬祖10點前出發航班取消。

2.加開班機：金門—台北B7-9382，07:45起飛、B7-9386，10:00起飛；高雄—馬公B7-9351，10:30起飛；馬公—台北B7-9266，12:00起飛。

二、遠東：台北—金門FE-061、台北—馬公FE-021取消。

三、華信、復興、德安暫訂正常。

至於國際線，則恢復正常起降。民眾搭機或接送親友時，仍應先與航空公司確認班機是否飛航或有無調整時間。

(旺報)