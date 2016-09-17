聯合號太空船23日發射 俄暫時取消

我要評比

俄羅斯今天宣布，基於「技術原因」，取消一項預計於1週內發射的載人太空發射計畫。但俄方並未詳細解釋或說明新的發射日期。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在聲明中說：「基於在貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）檢測時的技術原因，太空總署決定調整聯合號（Soyuz）MS-02太空船原訂23日的發射時間。新的發射日期將於稍晚宣布。」

這批將送至國際太空站的成員包括美國太空人金柏格（Shane Kimbrough），以及俄羅斯太空人萊茲可夫（Sergei Ryzhikov）、波里森柯（Andrei Borisenko）。

這批太空人已在位於哈薩克境內的俄羅斯貝康諾發射場完成最後階段的訓練，準備工作也都按時程進行。美國國家航空暨太空總署（NASA）標示的發射時間仍為23日。（譯者：中央社陳亦偉）1050917

(中央社)