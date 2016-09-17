陳金鋒引退賽 全隊穿上52號球衣

Lamigo球團明將在晚間賽事舉行陳金鋒引退儀式，全隊將穿52號致敬。(猿隊提供)

Lamigo桃猿明將為台灣巨炮陳金鋒舉辦引退儀式，今球團也宣布，明天全隊將穿上假日版52號球衣進行比賽，共同向陳金鋒致敬。

野球魂特展「Chen My Life」將在明日進行最後一天的展示，18日晚場發放「桃猿最強」臂章，內野6000只、外野2000只，外野也將進行首度的陳金鋒排字應猿「FOREVER52」；午晚場的內野都將發送52應猿板。

原定今賽後要播放的陳金鋒「Chen My Life」專訪，預計在今日晚間十點於Lamigo官方粉絲團首播，邀請大家一起進入陳金鋒的野球魂人生，分享他的退休榮耀；明退休儀式在晚場賽後進行，陳金鋒也將發表自己的退休感言。

(中時電子報)