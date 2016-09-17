海碩男網賽 盧彥勳返鄉上陣

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不受颱風馬勒卡來襲影響，高雄海碩國際職業男子網球賽今天如期在高雄開打，包括首屆冠軍添田豪、二連霸的盧彥勳，以及去年封王的韓國好手鄭泫齊聚較勁，帶來精彩的網球饗宴。

盧彥勳睽違17個月後再次返鄉獻技，他下午出席賽事開幕記者會在「海碩五年冠軍集結」看板上簽名為賽事啟動，並與高市體育處處長黃煜、海碩集團總裁韓國福等人同台為台灣選手打氣。

盧彥勳表示，長年在國外比賽，很高興可以有這個機會回到家鄉表現給台灣球迷看，希望鄉親可以多多進場支持國際級網球賽事。

賽事集結6名世界前百好手參賽，現場也抽出會內單打籤表，盧彥勳首輪將與中國好手張擇交手，楊宗樺將遭遇去年冠軍韓國一哥鄭泫；近期表現不錯的莊吉生則抽到日本排名第3的西岡良仁，台將場場都是硬戰。

2016第5屆高雄海碩盃在今明兩天舉行單打會外賽，因莫蘭蒂颱風造成中央球場整修，會外賽事暫時移至第2、第7、第8球場，19至25日正式展開單雙打會內賽。1050917

(中央社)