邱鏡淳：盼大陸有容乃大 都是一家人

新竹縣長邱鏡淳17日表示，這次中國大陸行的目的，是希望大陸當局不要因為「九二共識」的問題，就認為台灣的朋友「都是壞朋友」，應該有容乃大，大家都是一家人。中央社記者邱國強北京攝 105年9月17日

新竹縣長邱鏡淳今天表示，這次中國大陸行的目的，是希望大陸當局不要因為「九二共識」的問題，就認為台灣的朋友「都是壞朋友」，應該有容乃大，大家都是一家人。

邱鏡淳今晚是在北京接受台灣媒體訪問時，作上述表示。

邱鏡淳說，如今台灣受到陸客減少的影響，遊覽車、導遊、飯店業者的生意都受到影響。連今天登機前逛的免稅店，也在抱怨生意下滑。

他表示，這次到中國大陸，是希望大陸當局不要因為「九二共識」的敏感問題，就認為台灣的朋友「都是壞朋友」。不能因為這個議題延燒，而讓整個良好的環境受到影響。

邱鏡淳指出，「我認為不應該這樣子」，只要對台灣及兩岸好的、有利的，應該「有容乃大」，大家就是一家人。1050917

(中央社)