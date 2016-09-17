邱鏡淳：盼大陸有容乃大 都是一家人
新竹縣長邱鏡淳今天表示，這次中國大陸行的目的，是希望大陸當局不要因為「九二共識」的問題，就認為台灣的朋友「都是壞朋友」，應該有容乃大，大家都是一家人。
邱鏡淳今晚是在北京接受台灣媒體訪問時，作上述表示。
邱鏡淳說，如今台灣受到陸客減少的影響，遊覽車、導遊、飯店業者的生意都受到影響。連今天登機前逛的免稅店，也在抱怨生意下滑。
他表示，這次到中國大陸，是希望大陸當局不要因為「九二共識」的敏感問題，就認為台灣的朋友「都是壞朋友」。不能因為這個議題延燒，而讓整個良好的環境受到影響。
邱鏡淳指出，「我認為不應該這樣子」，只要對台灣及兩岸好的、有利的，應該「有容乃大」，大家就是一家人。1050917
(中央社)
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