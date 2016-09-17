神秘國際安全會議 北約高階專家首來台
台灣戰略位置備受重視，近日有10餘位國際安全專家來台開會，除全程保密到家，且首次有北約（NATO）高階專家來台參與，凸顯出重視新政府意義。
在中秋假期前，國內極少數的智庫及部會接到一個特殊的拜會安排，他們說好訪賓不能曝光、新聞不能露出，會面以閉門會議進行，十分神秘，讓人對這一團特殊訪賓特別感到興趣。
但一家新成立的「全球安全和國防事務研究院（IGSDA）」，近期在網站上公布，證實9月12日至13日在台北舉辦「National Security Conference in Taiwan：Global and Regional Security Challenges and Threat to NATO & Asia（國際安全會議在台灣：全球與區域的挑戰及對北約及亞洲威脅）」。
這場保密到家的國際會議是由IGSDA主席兼國際安全專家葛尼姆（Sayed Ghoneim），率領來自英國、法國、比利時、埃及、日本、義大利、希臘專家學者來台，特別的是，網站上不但秀出大大的中華民國國旗，還特別點出還有北約專家出席。
但有趣的是，台灣方面的合辦單位台灣智庫，在中文會議名稱上只稱「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」，避掉了北約（NATO）。
為何這場國際學術研討會如此低調？了解相關內情的人士表示，原因是因為首次有如此高階的北約專家來台灣，因為身分敏感，所以雙方有默契閉門會議、成員不能曝光。
這位人士透露，北約高階專家這次訪台，主要是對亞太地區新情勢及台灣的戰略有興趣，且在新政府上台後同意受邀，並來台提供意見，重視新政府的意義不言可喻。
不過，中央社詢問台灣智庫執行委員賴怡忠，對會議細節及外國智庫公布有北約高階專家訪台等問題？他則僅回答3不，「不證實、不否認、不評論」。1050917
(中央社)
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