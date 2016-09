神秘國際安全會議 北約高階專家首來台

台灣戰略位置備受重視,近日有10餘位國際安全專家來台開會,除全程保密到家,且首次有北約(NATO)高階專家來台參與,凸顯出重視新政府意義。

在中秋假期前,國內極少數的智庫及部會接到一個特殊的拜會安排,他們說好訪賓不能曝光、新聞不能露出,會面以閉門會議進行,十分神秘,讓人對這一團特殊訪賓特別感到興趣。

但一家新成立的「全球安全和國防事務研究院(IGSDA)」,近期在網站上公布,證實9月12日至13日在台北舉辦「National Security Conference in Taiwan:Global and Regional Security Challenges and Threat to NATO & Asia(國際安全會議在台灣:全球與區域的挑戰及對北約及亞洲威脅)」。

這場保密到家的國際會議是由IGSDA主席兼國際安全專家葛尼姆(Sayed Ghoneim),率領來自英國、法國、比利時、埃及、日本、義大利、希臘專家學者來台,特別的是,網站上不但秀出大大的中華民國國旗,還特別點出還有北約專家出席。

但有趣的是,台灣方面的合辦單位台灣智庫,在中文會議名稱上只稱「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」,避掉了北約(NATO)。

為何這場國際學術研討會如此低調?了解相關內情的人士表示,原因是因為首次有如此高階的北約專家來台灣,因為身分敏感,所以雙方有默契閉門會議、成員不能曝光。

這位人士透露,北約高階專家這次訪台,主要是對亞太地區新情勢及台灣的戰略有興趣,且在新政府上台後同意受邀,並來台提供意見,重視新政府的意義不言可喻。

不過,中央社詢問台灣智庫執行委員賴怡忠,對會議細節及外國智庫公布有北約高階專家訪台等問題?他則僅回答3不,「不證實、不否認、不評論」。1050917

(中央社)