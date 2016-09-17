外交人士：新友台力量發展中

一位外交事務人士表示，新政府未承認九二共識，台灣並沒有因此被邊緣化，新國際友台力量正在發展中，例如近日華府成立最大台灣智庫、北約高階專家首度訪台，都是很正面訊息。

一位不具名的外交事務人士指出，新政府上台後，中國大陸不斷要求新政府承認「九二共識」，在台灣國際參與上找麻煩，像5月底的世界衛生大會（WHA）祭出一中原則，現在世界民航組織（ICAO）又可能不發邀請函，就是要透過政治手段施壓台灣。

但這位人士認為，但台灣沒有因此被邊緣化，新國際友台力量正在發展中，例如近日華府最大的台灣智庫「全球台灣研究中心」成立，開幕當天不但多位美國國會議員、智庫學者與政府官員出席，也有許多位美國學者擔任中心的顧問。

此外，依據國外網站主動披露，9月12日至13日，在台北也舉辦了一場討論安全的國際重要會議，出席者包括英國、法國、比利時、埃及、日本、義大利、希臘等專家學者，更特別的是還首次有北約高階專家來台與會。

這位人士說，光從近期在華府及台灣都有重要的國際友人活動，也有重量級專家到台北提供建議，台灣並不像中國大陸所宣稱在國際上被封鎖及被邊緣化，在另一方面有許多國際友人支持。1050917

(中央社)