菲恐怖分子放人 挪威人質逃過斬首
菲律賓南部恐怖組織「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）今天釋放了挾持將近1年的挪威籍人質。和他一同被綁架的另2名外國人質，都已慘遭斬首。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）在1則簡訊中說，挪威人謝金斯達（Kjartan Sekkingstad）已於下午4時左右在未被透露的地點獲釋。
斐勒孟．陳未提供其他細節，僅稱這是軍方海陸空三面強力清剿阿布沙伊夫的成果。
然而，菲律賓總統杜特蒂今年8月間在1場記者會上說溜了嘴，稱阿布沙伊夫已取得5000萬披索（約新台幣3756萬元）的贖金，理應放人。
去年9月21日深夜，10多名武裝分子闖入南部薩馬島（Samal Island）1座度假村，把謝金斯達、他的加拿大籍友人里德斯德（John Ridsdel）與霍爾（RobertHall），以及1名菲籍女子綁走，押到蘇祿島深山。
加拿大政府堅持不付贖金政策，2名加拿大人分別於今年4月及6月間慘遭斬首，菲籍女子6月間獲釋。
菲律賓軍方近來集結了約1萬人的兵力在阿布沙伊夫活躍的蘇祿省，準備一舉剿滅這支約有480人的恐怖組織。1050917
(中央社)
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