毒嫌名單交軍方 杜特蒂：你們看著辦

我要評比

菲律賓掃毒行動可能再升級，在全國仍處於緊急狀態的情況下，總統杜特蒂今天把1份毒嫌名單交給軍方，並指示「你們看著辦」。

杜特蒂今天巡視了位於呂宋島東北部的1座軍營，他向士兵們發表精神講話時說，「我把名單給了武裝部隊，你們是憲法規定保護人民的終極戰士，你們看著辦！」

他補充說，「在我任內的6年，你們不要怕，只管做我交代的事，責任我扛。」

這份名單包括省長、眾議員、市鎮首長，甚至地方里長及基層警察。

杜特蒂說，憲法賦予軍人保護人民的任務，「所以你們不可坐視國家崩壞。」

嫉毒如仇的杜特蒂曾表示，菲國至少有300萬人吸毒，國家已因毒品氾濫而陷於極危險的處境。

南部大城納卯市，也就是杜特蒂擔任市長數10年的地方，2日深夜發生爆炸案，有15人死亡，約70人受傷。杜特蒂於5日透過公告宣布「全國緊急狀態」，在這種狀態之下，總統得以調動軍隊支援警察，維持社會秩序。

杜特蒂還坦承，由於掃毒樹敵太多，不知道自己能不能做完6年任期，「如果我突然走了，不要容許毒品死灰復燃。」

另方面，根據國防部與司法部的協議，未來部分毒梟及重犯，將被移到軍營裏囚禁。1050917

(中央社)