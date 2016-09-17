災情慘重急搶修 屏東國中小周一正常上課

莫蘭蒂颱風肆虐後屏東沿海各國中小校園慘不忍睹，佳冬鄉羌園國小鐵皮都被吹翻。（潘建志攝）

莫蘭蒂颱風肆虐後恆春半島各景點慘不忍睹，佳樂水風景區海岸堆滿石頭，車道殘破不堪，至少要休園1個月。（潘建志攝）

莫蘭蒂颱風肆虐，屏東縣沿海國中小受損嚴重，不過經相關單位及國軍協助整理搶修後，周一都能正常上課。恆春半島各景點也慘不忍睹，各沙灘一片狼籍，雙流、墾丁國家森林遊樂區及佳樂水風景區，都至少要休園半個月至1個月。

屏東縣政府教育處長王慧蘭說，這次風災東港以南的沿海各鄉鎮國中小，普遍都受損嚴重，包括小琉球的白沙國小及琉球國中、佳冬國中、恆春國小等都屬「重災戶」，大多是屋頂的鐵皮、輕鋼架、太陽能板等被吹走。

目前鄉鎮公所已協同國軍進到各校園，協助校方整理搶修。王慧蘭說，現在清理工作仍在進行，只要不要再下雨，預估這兩天都能完成，周一所有學校學生都能正常上學，不會影響學生權益。

恆春半島各景點也受創嚴重，包括南灣、小灣、船帆石和白砂等沙灘一片狼籍，滿佈樹枝垃圾；國家公園景點鵝鑾鼻和貓鼻頭，要到下周一才能開放，墾管處長劉培東說，這次風災休園時間長達5天，創下墾丁國家公園成立33年來休園時間最長紀錄。

佳樂水風景區則因數以噸計的石頭都被狂風巨浪打上岸，海岸車道殘破不堪，無法通行，滿州鄉長余增春說，預計要休園一個月。雙流及墾丁國家森林遊樂區也受創嚴重，除了樹木傾倒無數，建築物也受損，屏東林區管理處估計下個月初才能開放。

(中時)