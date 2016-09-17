佳冬鄉救災仍辦中秋晚會惹爭議，縣府說不妥

莫蘭蒂颱風受災嚴重的佳冬鄉，17日晚上仍舉辦中秋節晚會活動，縣府直言不妥，鄉公所則表示是希望提振鄉民士氣。（潘建志攝）

在莫蘭蒂颱風中受創嚴重的屏東佳冬鄉，17日晚上仍在石光見三山國王廟舉辦「中秋節晚活動」，引發爭議，縣府直言「不妥」。鄉公所表示，救災工作已差不多，辦晚會是希望提振鄉民士氣。另外鄉內2部抽水機在颱風天故障，縣府表示救災告一段落後會追究。

這次風災佳冬鄉羌園及燄塭村淹水，水深及腰，是莫拉克風災後最嚴重的一次，鄉公所昨日晚上舉辦「珍惜水資源宣導暨中秋節晚會活動」，在颱風過後第3天，救災工作還未完成時舉辦晚會，引發爭議。

縣府發言人黃建嘉直言「非常不妥」，他說，鄉內積水才剛退去，許多人還忙著清理家園，甚至還有民眾家裡都還沒有電，這時候舉辦晚會，叫受災民眾「情何以堪」？鄉公所應以救災及災後復元為重，而非舉辦晚會。

鄉長龔日光說，這場晚會原本預訂周三颱風天那天要辦，已延了一次。目前救災工作已差不多完成，這次風災雖有財產損失，不過無人傷亡，因此公所定位這是「救災晚會」，希望提振鄉民士氣，讓大家快樂一下，再繼續樂觀面對未來重建之路。

另外佳冬抽水站在這次颱風中，有2部抽水機組故障無法運作，引發縣長潘孟安震怒。鄉公所雖解釋人員無疏失，第七河川局也調派6部抽水機來抽水，不影響抽水作業，縣府仍表示，目前以救災為先，待一切復元後會再追究相關的行政責任。

(中時)