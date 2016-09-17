全球護照指數 台灣120免簽國排29

世界經濟論壇（World Economic Forum）網站公布2016年世界最有效護照指數，中華民國護照因具有120個國家免簽證入境的便利，被選為全球第29有效護照地區。

網站表示，這個世界最有效護照指數(Passpost Index)，主要是以各國護照免申請簽證概況，比一比哪一國護照最好用，並根據護照持有人不必事先申請簽證或無須申請落地簽即可入境的國家數量，進行排名。

其中，2016年全球最有效的護照國家是德國和瑞典，不必事先申請簽證就能前往158個國家；至於去年並列在榜首的英國和美國，今年名次下降至第2名和第4名。今年排名第二的還有芬蘭、法國、瑞典及西班牙，可以免簽而入境157個國家。

亞洲方面護照以南韓最強，以156個免簽國位居季軍，新加坡以155個排名第四，日本則以154個排名第5，馬來西亞以151個排名第8，香港以139個排名第18。中華民國則以120個排名排名第29，比去年小跌1位。

至於最少免簽國護照大多數為戰爭紛亂地區，其中阿富汗以24個排名墊底，之後為31個免簽國的巴基斯坦。1050917

(中央社)