馮世寬慰勉官兵 救災即驗證作戰環節

颱風馬勒卡來襲，國防部長馮世寬今天對國軍官兵表示，執行救災任務的過程，即是對戰時的指揮、管制等多項環節進行驗證，要讓民眾感受到「迷彩服來了，安全就來了。」

中秋連假，連續兩個颱風侵襲台灣，馮世寬下午前往新北市深坑區、新店區及板橋區等預置兵力地點視導，轉達總統蔡英文慰勉之意，並頒發救災部隊加菜金，慰勉官兵執行任務辛勞，他勉勵官兵扛起保國衛民、守護家園的職責，給國人最安心的保障。

馮世寬對官兵表示：「我知道，大家的爸爸、媽媽一定在想你，你的太太或女朋友也在想你。」馮世寬請大家向家人轉達，感謝眷屬把自己的親人交給國家，並在背後默默支持，讓官兵能安心執勤。

他強調，「這就是軍人的使命。」尤其救災就是在保國衛民，執行救災任務的過程，即是對戰時的指揮、管制等多項環節進行驗證，他要大家在注重自身安全的前提下，以達成任務為首要，讓民眾感受到「迷彩服來了，安全就來了。」

馮世寬視導時也要求各相關單位，救災部隊最重要的是養精蓄銳，以備任務需要，長官視導時不須特別集合、敬禮，甚至實施操練，整備與訓練平常就要做好，這時候休息才是最重要的。

此外，莫蘭蒂颱風重創金門，造成金門地區電力受損，空軍439聯隊於今天派遣C-130運輸機4架次，從清泉崗基地運送台灣電力公司工程車6部及人員25位，赴金門執行搶修工程，期能儘早恢復民生用電。1050917

(中央社)