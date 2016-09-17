林全：加緊修復停水沒電斷話問題
台灣接連面對2個颱風來襲，行政院長林全今晚指出，水、電與電信未復原的情況要趕緊解決，未來碰到類似情況，也要以更即時、更透明的方式處理。
中秋4天連假，颱風莫蘭蒂、馬勒卡先後侵襲台灣，造成不少災情。林全晚間到中央災害應變中心視導，他感謝所有人員的辛勞，但也質疑包括屏東等地，仍有停電、停水、電話不通等狀況，而且拖了好幾天，為何還沒恢復？
相關單位輪流回答表示，停電狀況未完全恢復，是因為道路未通、受阻，無法進行修復工作；停水問題則是因為沒有電力供應，無法恢復供水；斷話部分也是因為沒電，無法在最短時間內恢復通話。
林全說，大家努力的想讓水、電、電信恢復正常，但「如果拖那麼久，這在文明社會是非常痛苦的事情」，看在人民眼中，情緒難免受影響；如果是因為道路中斷無法恢復供電，就要趕緊和權責單位聯繫、排除狀況，也不要把所有問題都推給「沒電」。
林全指出，明天他還會到中央災害應變中心了解水、電、電信恢復狀況，也希望各單位能朝更即時、更透明的方式來處理這些問題，「讓大家了解我們很努力做、做哪些、哪些沒做、什麼時候可以做到、碰到什麼困難」等，因為民眾在充分理解下，耐心就可以維持住。
林全表示，除了水、電、電信復舊外，後續的災後搶修工作，特別是環境清理部分，希望在下星期一上班日前，能把這些工作做完，讓民眾生活步調恢復正常。
他說，各界也要注意，颱風走後不代表外圍環流不會帶來水氣，還是有可能會發生局部豪大雨機會，而且山區在這幾天下那麼多雨，土壤的吸水已達到飽和，得嚴防並監控土石流等災害發生情況。1050917
(中央社)
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