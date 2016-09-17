健康又瘦身 5招慢食法則
中秋佳節4天連假，不少台灣民眾愛吃烤肉慶祝，然而現代人生活節奏快，吃東西速度也快，吃得快無形中會吃更多，不僅無益健康，更可能導致身材走樣。美國營養師指出，吃飯時謹記20分鐘法則，並提出5招讓人「慢食」更健康。
當食物進入胃後，需花20分鐘才能將「吃飽」的訊息傳遞到大腦。美國營養師Susan Bowerman表示，吃得多並不會讓訊息傳遞得更快，因此說明了有時候快速地大吃一頓後，卻仍感到飢餓。
此外，Susan Bowerman表示「慢食」需要耐心練習，並提出5招，幫助人們由快至慢，調節出「慢食」的節奏。
1. 一道一道吃
比起一次將所有菜餚端上餐桌，可以試試看一道一道慢慢吃。從沙拉或青猜開始，先讓胃接收低卡路里的食物，接著再吃主餐。
若是必須在有限的時間內吃完飯，如工作日的午餐，則建議先吃完主餐，其餘的留著當點心，如此可以減輕必須在短時間內將所有食物吃完的壓力。
2. 小口咬
吃得越大口，就越快將飯吃完，若改為小口小口咬，則須花更多時間將飯吃完，也有時間讓大腦能獲得從胃傳來的訊息。
若是在吃需要切的食物，如牛排等，則建議切一口、吃一口，避免全部切完，然後一次全吃光。
3. 多吃高纖維食物
高纖維食物不只比低纖維食物更有飽足感，也須花更多的時間進食。新鮮的蔬菜水果和全穀類需要花更多時間咀嚼，減緩吃飯的速度。
4. 吃完再夾
若習慣口中的食物還沒吃完，就急著夾好下一口菜，那麼Susan Bowerman建議做個小改變，應習慣將口中食物吞下後，再著手夾下一口菜。
5. 吃飯時多喝水
讓自己習慣吃飯時多喝幾口水，不僅可以讓吃飯節奏變慢，也可以幫助增加飽足感。
(中時電子報)
文章來源：Discover Good
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