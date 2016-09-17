全智賢西班牙街頭再被拍　騎單車秀美腿

全智賢在西班牙街頭騎腳踏車。（翻攝自me2day）

李敏鎬跟全智賢在拍戲的模樣都被民眾捕捉。（翻攝自me2day）

李敏鎬及全智賢正在西班牙拍攝新劇《藍色海洋的傳說》，今天又有新的花絮照，包括全智賢專著短褲騎腳踏車，一雙修長美腿十分吸睛。據目擊民眾表示，拍攝現場艷陽高照，李敏鎬不時到陰涼處休息，與工作人員交談，現場也有跟他們穿著一樣衣服的替身，準備在動作戲時上場。

《藍色海洋的傳說》是年底重量級韓劇，由《來自星星的你》編劇執筆，故事來自於韓國民間故事集，講述縣令將漁夫抓到的人魚重新放回大海的故事。李敏鎬飾演迷上人魚的冷血騙子，全智賢則飾演來到首爾為生活所苦的人魚，全劇預計於11月份播出。

(中時)