《18歲不睡》KID、愷樂主持大尺度
「綜藝小天王」KID和新一代性感女神愷樂主持的新節目《18歲不睡》今天（17日）下午舉行首錄記者會，宣布9月19日起、每周一到五晚間11點在中天綜合台播出。
《18歲不睡》探討年輕人關心的各種話題，因播出時段偏晚，尺度也較為開放，KID開玩笑放話「不鹹濕我們不播」，沒想到卻嚇到愷樂。KID立刻解釋：「這就是製作單位找我主持的原因，他們給我很大的空間，希望我暢所欲言，不受拘束，到時候再幫我把關。」
為了迎接2人，中天電視台特別製作個人抱枕，分別讓2人帶回家相伴入眠，培養默契。愷樂調侃KID：「你是不是有修圖啊？」KID不甘示弱，反問：「妳怎麼長得越來越像小恩（許維恩）？」還說要把抱枕送給憲哥（吳宗憲）養的狗，「因為狗很喜歡騎抱枕！」兩人頻頻鬥嘴炒熱現場氣氛。
為了男友的新節目，許維恩率領全家出席，不僅4姊弟頭一次公開助陣，KID與許維恩也難得合照。KID表示其實以往不太願意和女友同台，就是擔心媒體報導失焦，但今天許維恩為了力挺他新節目而破例。KID不諱言：「我今天緊張到胃絞痛，因為算是第一次認真接下棚內節目的主持棒，真的興奮又開心，所以就答應（同台）這件事，謝謝製作單位送我這麼大的賀禮，等一下應該會有很多尷尬的畫面。」愷樂在旁幸災樂禍說「好期待喔！」
(旺報)
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