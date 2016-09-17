IPHONE 7也能拍得超專業 影展官方攝影棚驚艷影迷

多倫多國際影展找來攝影師，用iPhone 7來拍攝一系列大明星的肖像照，成品讓人驚艷。圖為好萊塢當紅影星克里斯·普拉特Chris Pratt。（翻攝自TIFF官方Instagram，下同）

圖為「超殺女」克蘿伊摩蕾茲Chloe Grace Moretz。

蘋果iPhone7甫推出，立刻引起全世界「果粉」關注，此次新機其中一個亮點，就是大幅提升了動畫攝影功能，讓人用手機也可拍出專業級作品。而今年的多倫多國際影展（Toronto International Film Festival）即找來知名攝影師，使用iPhone 7來拍攝一系列大明星的肖像照，成品讓人相當驚艷。

多倫多國際影展為北美重要影展之一，被視為是奧斯卡金像獎的預演；今年影展主辦單位首次推出官方攝影棚，找來攝影師麥特巴恩斯（Matt Barnes）來為參展的大明星拍下美麗的肖像照。

除了公開令人驚豔的照片外，今年多倫多國際影展也首次和擁有近5億名用戶的社群平台Instagram合作，推出60秒的短片競賽，邀請世界各地對影視產業有熱情的人，一同分享自己的創作。

回顧2015年，美國名導西恩貝克（Sean Baker），僅用3台iPhone 5s即完成了飽受讚譽的獨立電影《夜晚還年輕》，如今科技又不斷躍進，對影迷來說，除了是期待新技術於影視產業帶來新的革命外，也激起一種尋求實踐藝術創作的無限可能。

(中時電子報)