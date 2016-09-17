美派B-1B赴北韓示威 陸媒：威懾有限
因應北韓第5度核試，美國派遣2架B-1B轟炸機進入駐韓美軍烏山空軍基地臨近空域。大陸《澎湃新聞》分析，此舉對北韓的威懾有限，北韓對美韓的威脅毫不理會。
該文稱，在北韓核問題上，每次北韓核試，美國基本上都會派出遠程轟炸機來一場「飛行秀」，其目的是通過向北韓展示強大軍事實力，來防止北韓進行新的挑釁，同時也以此向南韓表明保衛盟國的意志和決心。但從實際效果來看，美國的這種做法的效果並不好，根本無法阻止北韓繼續進行核試驗的步伐。
文章分析，北韓對於這種「飛行秀」已經習以為常，並若無其事地舉行了核試驗成功慶祝大會，對美韓的威脅毫不理會。
文章認為，在美軍高強度的「秀肌肉」和「恐嚇」下，北韓還將以此作為繼續發展核武器和彈道飛彈的新理由，北韓的任何進一步舉動，又勢必會引發美韓對北韓更高強度的壓力，如此惡性循環，最終會將半島安全問題變成解不開的死結，給朝鮮半島蒙上一層厚厚的陰霾。
(旺報)
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