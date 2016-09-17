日官員身家 防衛大臣稻田朋美1.8億日圓最高
日本內閣10名新入閣成員16日公開個人資產，包括家庭成員資產在內，防衛大臣稻田朋美在新閣僚中身家最高，以1.8178億日圓躋身「億元俱樂部」。
新華網報導，除稻田朋美外，新閣僚中還有兩人身家過億，分別是農林水產大臣山本有二和地方創生行政擔當大臣山本幸三。
據公開申報資料，防衛大臣稻田朋美的資產主要來自於東京和福井縣的兩處房產。
根據日本2001年確定的《大臣規範》，首相、閣僚、副大臣和政務官等就任和卸任時須通過親自申報公開本人、配偶及其撫養子女的資產狀況，旨在核實其是否利用職位不當斂財。
不過，該制度僅要求閣僚公開持有股票的名稱及數量，而非市值，高爾夫會籍、收藏品及汽車等也無需公開金額，普通存款同樣不屬於公開對象。一些人指出，該規範要求公開的資產，不能反映官員的真實資產狀況。比如稻田申報的資產主要來源於房產，沒有包括持有股票的金額。
公開資料顯示，稻田的丈夫持有41家上市企業的總計26萬股股票，其中包括川崎重工業公司和石川島播磨重工集團等軍工企業。
(旺報)
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