小彬彬嫩妻返家遭拒 赫見前妻鞋在門口

小彬彬與妻子小君。(本報系資料照)

小彬彬前陣子與妻子小君鬧婚變，小君一怒之下帶著4歲兒萌萌彬回娘家，至今尚未復合。今日傳出小君回汐止住處想替兒子拿冬天衣物，不僅發現小彬彬把門鎖換了，還赫然看見小彬彬前妻鞋子擺在門口。

小君日前返家為兒子拿冬天衣物，驚覺門鎖都被換掉，按電鈴請小彬彬開門也被拒，直到離開時才又接到小彬彬電話，表示東西都已放在管理室，讓小君氣到向媒體爆料，甚至透露在門口看到小彬彬前妻的鞋子。

針對前妻鞋子出現在小彬彬住處，據《蘋果日報》報導，小君認為兩人應該不是復合，前妻只是單純陪小孩才回去，小彬彬則透露之前被前妻罵過，為何兩人吵架要把她也給拖下水。

(中時電子報)