KID新節目開錄 首度與許維恩棚內同台
藝人KID首度接下棚內節目「18歲不睡」主持棒，以往不太願意和女友同台，這次破例請到許維恩來上節目，他錄節目前緊張的直說，「等一下應該會有很多尷尬的畫面。」
KID和愷樂今天無畏颱風，出席新節目「18歲不睡」首錄記者會，電視台特別製作個人抱枕讓兩人帶回家相伴入眠，愷樂立刻虧說「你是不是有修圖啊？」KID則回嘴說，要把愷樂的抱枕送給憲哥養的狗，兩人頻頻鬥嘴炒熱現場氣氛。
首度正式接下棚內節目主持棒，KID充滿信心、全力以赴，女友許維恩也以行動支持，首錄就全家出動，4姊弟一起前來助陣，情侶檔也難得在棚內同框。
KID說，他們以往不太願意同台，是擔心媒體報導失焦，但今天許維恩為了力挺他的新節目而破例，「我今天緊張到胃絞痛，謝謝製作單位送我這麼大的賀禮，等一下應該會有很多尷尬的畫面。」愷樂在旁幸災樂禍、直說「好期待喔。」
KID和愷樂私下交情好，現在又搭檔主持，女友許維恩依舊很放心、從未過問，百分之百的信任，態度非常大方，KID笑誇，「這就是一個姊姊有的樣子。」
當集節目邀請10名小鮮肉，讓在場的許家4姊弟以及來賓小甜甜評斷，每一個一出場就自動脫掉上衣大秀好身材，引起陣陣驚呼，被冷落的KID忍不住猛翻白眼，看到許維恩被安排和其中一名年輕帥哥親密互動，示範「愛的除毛」，KID又氣又急，一直想出手阻止，逗趣吃醋反應笑翻全場。1050917
(中央社)
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