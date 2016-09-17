青島離奇倒車 油門一踩上了屋頂

中國大陸山東青島中秋節假期發生一起離奇出遊事故，一輛小轎車駕駛因為路況不熟，踩油門倒車時，竟上了人家的屋頂。網友笑說，這可把車倒出了PS（修圖軟體）效果。

大陸今年中秋節假期只有3天，民眾大多開車出遊，各地短途車輛大增。

根據大陸央廣網「中國之聲」和「濰坊交警」官方微博，中秋節假期，青島嶗山區雕龍嘴村的一輛私家車在倒車時，一不小心竟衝上路邊農屋房頂。

交警提醒，山村道路狹窄不平，進山前務必熟悉路況，不要輕易開車進入窄路。

看到交警貼出的照片，網友笑問，「這車是裝了隱形的翅膀飛上去的？」「這要多高超的車技？」還有網友評論，「硬把車倒出了PS效果」。1050917

(中央社)