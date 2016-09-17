另類！新人酷愛動物 婚禮竟互贈這表愛意

我要評比

吉林一對新人互贈黃金蟒當新婚禮物。（中國青年網）

象徵這對新人「互相纏綿相愛到永久」。（中國青年網）

大陸吉林省吉林市，16日有場婚禮十分另類，男方叫吳劍鋒，迎娶新娘姜雪。在婚禮上，新娘贈送一條30多斤重的雌性黃金蟒給新郎；新郎則送給新娘一條60多斤重的雄性黃金蟒做新婚禮物。

兩條寵物黃金蟒吐著鬚子，纏繞在兩位新人的脖子上，「中國青年網」報導稱，這象徵這對新人「互相纏綿相愛到永久」。

報導稱，吳劍鋒和姜雪都是特別有愛心的動物保護志工，家裡飼養了許多珍稀的蜘蛛、蜥蜴、蟒蛇、鳥類等動物，並多次救助受傷的動物。

(旺報)