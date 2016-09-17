馬勒卡持續北移 花蓮、新竹脫離陸上警戒區

中颱馬勒卡持續北移，中央氣象局表示，目前颱風中心位置在台北的東北方約 140 公里的海面，以每小時12公里速度，向北轉東北進行，花蓮以及新竹地區已脫離警戒區，但暴風圈仍籠罩台灣宜蘭及新竹以北地區，北部地區風雨持續中，但預計馬勒卡的強度有減弱、且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局下午8時30分發布海上陸上颱風警報消息，陸上警戒地區已縮小至宜蘭、台北、新北、基隆、桃園地區。氣象局也提醒，台灣與離島各沿海地區有較強陣風並有長浪發生，請避免前往海邊活動，另適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌，而台東地區仍有焚風發生。

受到颱風影響，氣象局指出，今日新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區有局部大雨或豪雨；台北山區、新北平地、基隆北海岸、桃園平地、新竹平地、苗栗平地、台中山區、南投山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區應防淹水。

(中時)