彭于晏、張涵予《湄公河行動》 全副武裝

《湄公河行動》10月7日在台灣上映。（双喜電影提供）

彭于晏《湄公河行動》演情報員，重裝上陣。（双喜電影提供）

林超賢執導，彭于晏、張涵予主演的特戰任務動作片《湄公河行動》，改編自國際知名跨國擒拿販毒首領的「10．5湄公河慘案」，不論片中便用的武器或演員的動作身手都力求真實，因此，彭于晏、張涵予等人拍片時，不僅重裝上陣，還得要親自拍動作戲，令這場激戰任務難度更上一層樓！

取材自國際真實重案的《湄公河行動》，以少見的華人反恐特戰隊為主題；林超賢導演表示：「突擊隊類似美國的反恐SWAT Team，但武器配備更尖端，多進行突擊行動。」

第3度與林超賢導演合作的彭于晏，片中飾演駐紮在金三角的臥底情報員，蒐集毒梟的情報。彭于晏表示：「我很多時候用自己的方法去處理很多事情。」而為了呈現情報員及突擊隊員的專業身手，劇組邀請泰王現役保鏢擔任教官，訓練演員射擊、近身格鬥等等技能；從未接受過專業射擊訓練的彭于晏，從怎麼拿槍到拿真槍逐步學習。

金馬影帝張涵予在片中飾演緝毒總隊長，與彭于晏搭配緝毒。張涵予為了扮演這個角色，閱讀大量關於金三角販毒案件的資料，更突破自己極限接受戰鬥訓練。張涵予說：「接拍前，還以為這部戲會加入大量特效，沒想到導演竟然希望動作戲都我自己來，甚至穿著厚重的避（防）彈衣，背上手榴彈和上膛了真子彈的真槍，然後讓我背著這套將近20公斤的裝備去跟人家打架，還得拳拳到肉，我覺得我這輩子的汗都流在湄公河了！」

該片9月30日、10月7日分別在大陸及台灣上映。

(旺報)