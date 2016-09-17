結婚是愛情墳墓？Selina：問我不準，我沒成功
女子團體S.H.E成員Selina近日接受大陸媒體專訪，她直言前夫張承中（阿中）在她人生佔據了一段很重要的時間，是「很棒的緣分」，問她是否認為結婚是愛情的墳墓？Selina則以過來人身分表示兩人相處就久了會越趨平淡，要努力找到緊密點才能繼續，但這部分問她不太準，「因為我就是沒成功」。
Selina近日接受《南都娛樂周刊》專訪，歷經婚變，Selina未來仍想相信愛情，「還是想當一個很浪漫的女生」，問她是否覺得婚姻是愛情的墳墓？Selina說「它很容易是，但要盡量讓它不是」，並表示兩人在一起久了會少很多激情，但可以從很多地方去找回戀愛或是心靈相通的部分，讓雙方關係保持緊密，並直言她就是沒成功的例子。
先前Selina受邀去里約看奧運，過程中竟發生了讓Selina難忘的糗事，她自曝有天隨眾人坐小火車，沒想到一早她胃脹氣，突然坐著坐著想放屁，加上椅子是塑膠製的，產生聲音超大，讓Selina好糗，只好開口跟全車道歉，笑說若這事發生在以前的她會覺得丟臉沒法活了，「可是現在我就覺得完全OK！」
(中時電子報)
關鍵字：Selina
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