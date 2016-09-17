中秋連假尾聲 18日午後國道湧收假潮

我要評比

明天是中秋連假最後一天，高公局預估，明天下午2時後將湧北返車潮，提醒民眾避開尖峰時段或改道行駛。

今天是中秋連假第3天，受馬勒卡颱風影響，國道交通量不如預期，僅國1南下台中系統至豐原、北上西螺西螺服務區路段略為壅塞，其餘國道行車大致順暢，截至傍晚5時，國道全線原通過收費站交通量為139萬輛次。

高公局表示，明天是中秋連假最後一天，預估午後2時將出現北返車潮，國1北上彰化、新竹地區路段，及國3北上南投地區路段可能發生局部壅塞現象，請用路人儘量避開。

至於明天是否比照今天取消國5北上高乘載管制，高公局表示，將視明天上午交通及天候狀況決定。1050917

(中央社)