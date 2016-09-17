台維斯盃 中華隊雙打失利
台維斯盃亞洲及大洋洲區第2級決賽在泰國舉行，中華隊王介甫搭檔洪睿晨，雙打不敵泰國隊。前3點打完以1比2落後。
比賽在泰國暖武里國家網球訓練中心舉行，今天進入第3點雙打賽事，中華隊王介甫、洪睿晨對上泰國桑柴（Sanchai Ratiwatana）和宋猜（Sonchat Ratiwatana）兄弟組合。。
王介甫開賽就發出Ace球，隨後連贏4分，但雙方首局互破，中華隊進球率開始降低，第一盤拱手讓出。
第二盤開始即被破，苦無反擊機會，雖然第三盤雙方兩度互破對峙，中華隊一度領先，無奈關鍵搶七被對手拉開差距，最終以5比7、2比6、6比7（4）落敗。
教練江勁彥認為，對手表現穩定，每次落後都能小心處理，拉回比數，王介甫、洪睿晨苦戰2小時，苦無反抗機會。
泰國憑著雙打取得2比1聽牌優勢，讓中華隊18日最後兩點單打有「非贏不可」的壓力，由楊宗樺、李冠毅上陣，必須全勝才能取得明年晉級亞大區第一級賽事的資格。1050917
(中央社)
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