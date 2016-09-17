颱風復水復電進度慢 林全不悅
行政院長林全今天（17日）傍晚赴中央災害應變中心視察，聽完各單位莫蘭蒂颱風救災進度報告後，得知還有許多民眾家中仍未復水復電，而台電、台灣自來水公司及道路養護單位互推皮球，當場不悅地說：「為什麼要拖這麼久？如果有同理心，你們會不會覺得很痛苦？」
台水、台電、中華電信公司簡報指出，屏東還有4000多戶沒水、約5萬戶未復電、9000多戶市話未恢復，林全詢問搶修進度緩慢原因，台水與中華電信均表示因還未復電，台電則回答因山區道路仍未搶通，導致大型機具無法上山搶修，否則19日晚間就能全數修復。
林全當場質疑說：「到19日才能修復，就是民眾5天沒水沒電了，如果自己是受災戶，以同理心來看，生活會不會很痛苦？」
林全還說，台電先表示19日可復電，現在又說因山區道路未搶通無法復電，「這不是讓民眾期待落空嗎？」他強調，相關單位要透過網路、廣播等方式，向民眾充分說明搶救進度及困難，不能讓受災民眾心情更焦慮，甚至對政府救災工作產生質疑及失去信心。
林全當場要求台電、台水與中華電信「要主動解決問題，不是被動處理」，他表示今天將再到中央災害應變中心，了解最新搶救進度；行政院祕書長也在林全離開後，邀集台電、台水、中華電信、交通部與經濟部等單位，研商如何加快搶修進度。
林全也要求各單位要在周一（19日）前完成環境清理工作，讓民眾可以安全、安心上班跟上課。
中央災害應變中心統計，莫蘭蒂風災目前仍有4萬7682戶未復電、4150戶未復水、9617戶未復話，另有438座行動基地台未修復；馬勒卡颱風未造成民眾傷亡，另疏散撤離2788人、停電6645戶、市話斷話1129戶、基地台損毀229座、省道中斷3處、預警性封閉路段3處。
(中時)
關鍵字：林全
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。