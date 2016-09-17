颱風復水復電進度慢 林全不悅

我要評比

行政院長林全（中）今天傍晚視察中央災害應變中心，對莫蘭蒂風災復水、復電與復話進度緩慢，露出不悅表情。（孟祥傑攝）

行政院長林全今天（17日）傍晚赴中央災害應變中心視察，聽完各單位莫蘭蒂颱風救災進度報告後，得知還有許多民眾家中仍未復水復電，而台電、台灣自來水公司及道路養護單位互推皮球，當場不悅地說：「為什麼要拖這麼久？如果有同理心，你們會不會覺得很痛苦？」

台水、台電、中華電信公司簡報指出，屏東還有4000多戶沒水、約5萬戶未復電、9000多戶市話未恢復，林全詢問搶修進度緩慢原因，台水與中華電信均表示因還未復電，台電則回答因山區道路仍未搶通，導致大型機具無法上山搶修，否則19日晚間就能全數修復。

林全當場質疑說：「到19日才能修復，就是民眾5天沒水沒電了，如果自己是受災戶，以同理心來看，生活會不會很痛苦？」

林全還說，台電先表示19日可復電，現在又說因山區道路未搶通無法復電，「這不是讓民眾期待落空嗎？」他強調，相關單位要透過網路、廣播等方式，向民眾充分說明搶救進度及困難，不能讓受災民眾心情更焦慮，甚至對政府救災工作產生質疑及失去信心。

林全當場要求台電、台水與中華電信「要主動解決問題，不是被動處理」，他表示今天將再到中央災害應變中心，了解最新搶救進度；行政院祕書長也在林全離開後，邀集台電、台水、中華電信、交通部與經濟部等單位，研商如何加快搶修進度。

林全也要求各單位要在周一（19日）前完成環境清理工作，讓民眾可以安全、安心上班跟上課。

中央災害應變中心統計，莫蘭蒂風災目前仍有4萬7682戶未復電、4150戶未復水、9617戶未復話，另有438座行動基地台未修復；馬勒卡颱風未造成民眾傷亡，另疏散撤離2788人、停電6645戶、市話斷話1129戶、基地台損毀229座、省道中斷3處、預警性封閉路段3處。

(中時)