文化部成立緊急應變小組 搶救南台文化資產
莫蘭蒂颱風9月14日重創南臺灣高雄、屏東及離島金門等地，文化部文化資產局於第一時間立即成立「文化資產緊急應變處理小組」，於颱風過境後即刻調查全國古蹟、歷史建築、聚落建築群及文化景觀等文化資產災損情形，並協助高雄市、屏東縣及金門縣等地方政府研擬相關緊急搶救方案，初估修復經費約需2億元。
此次風災截至16日，共計有高雄市、屏東縣及金門縣之5處國定古蹟、6處直轄市及縣定古蹟、2處歷史建築、1處聚落建築群及1處文化景觀共15處文化資產遭颱風損壞。
其中以金門縣定古蹟清金門鎮總兵署，因中庭大榕樹傾倒，造成三川門後坡屋頂及右廂房屋頂、門窗損壞；金門縣定古蹟莒光樓及屏東縣定古蹟大鵬灣原日軍水上飛機維修廠因強風造成門窗、屋頂及屋架遭吹毀，以及屏東市崇仁新村修復中4棟歷史建築受創較為嚴重。
文化部文化資產局目前已責請縣市政府及文化資產所有人、使用人或管理人儘速進行緊急防護與搶救措施，以防止損害擴大，並請各分區服務中心人員提供專業諮詢及協助。至於災後修復計畫所需經費約需2億元，文資局亦將從優從速核定，並早日開展復建工程。
(旺報)
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