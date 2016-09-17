《權力遊戲》珊莎、艾莉雅 刺青證明姐妹情

刺青師在臉書po合照，但希望由蘇菲和梅西自己秀出刺青圖案。（圖／截自臉書）

蘇菲特納（Sophie Turner）和 梅西威廉斯（Maisie Williams）在HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》中，分別扮演「史塔克家族」姐妹珊莎與艾莉雅，該影集已播到第６季，２人也已合作超過６年，對外稱彼此是最好閨蜜，沒見面時每天都會互傳訊息，最近為見證友誼，選在影集拍攝地點北愛爾蘭一起留下紀念性的刺青。

刺青師在自己的臉書上留言並放上與２人的合照，提到這對「可愛的姐妹花」一起光顧了她的店面，，網友們紛紛詢問刺青樣式，刺青師表示還是讓女孩們自己秀給大家看，僅透露２人留下「相配的刺青」。

梅西威廉斯今年首度入圍艾美獎劇情類最佳女配角，《權力遊戲》全劇組更入圍戲劇類最佳影集等23項獎項，或許可在美國時間18日舉行的艾美獎頒獎典禮上見到２人刺青圖案。

(中時)