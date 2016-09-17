《周日交通》62個班船次停航 台鐵、高鐵正常行駛

我要評比

台鐵宣布，明（18）日全線各級列車以及阿里山森林鐵路，恢復正常行駛。高鐵也表示，全線營運服務將正常。

不過明日海象不佳，航港局表示仍有11條航線、62個班次停航。

停航資訊如下：

基隆—馬祖：停航（1班次）

福澳—馬尾：停航（2班次）

金門—五通：停航（20班次）

金門—石井：停航（4班次）

富岡—綠島：停航（12班次）

富岡—蘭嶼：停航（4班次）

後壁湖—蘭嶼：停航（6班次）

布袋—馬公：停航（7班次）

南竿—東引：停航（1班次）

安平—東吉嶼：停航（1班次）

白沙—黃岐：停航（4班次）

(中時)