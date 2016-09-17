首屆布里斯本台灣紀錄片影展熱鬧登場
「台灣嘉年華」系列活動之一，「2016布里斯本台灣紀錄片影展」今、明兩天在昆士蘭州立圖書館第二放映廳播放8部精選台灣獲獎紀錄片。
8部紀錄片分別從不同的角度講述臺灣的故事。其中4部描繪當代台灣的面貌：金馬獎最佳紀錄片《看見臺灣》從以不曾有過的角度紀錄臺灣的美麗與隱憂，《拔一條河》描述了臺灣人面對天災時堅毅的一面，《海上情書》拍攝發生在遠洋漁船上的生命故事，《得樂日嘎小情歌》描繪當代臺灣原民部落的圖像。
另外4部則講述後殖民台灣的歷史：《沖天》是二戰飛行員英勇事蹟的回顧與反省，《綠的海平線》描寫二戰被徵招赴日的臺灣童工，《灣生回家》講述把臺灣當作故鄉的日本人對於心目中故鄉的追尋，《革命進行式》則是紀錄臺獨革命家史明的奮鬥。
影展的發起人是昆士蘭大學歷史暨哲學研究院研究員郭美芬，她說，此影展是首次結合僑界、文化界與台灣政府力量，透過紀錄片放映與討論，讓台灣得以在澳洲與世界發聲。
影展顧問、前昆士蘭大學政治系教授邱垂亮也再次傳達出台灣人對歷史文化自覺與海外僑民社經地位與國際認同的重要性。1050917
(中央社)
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