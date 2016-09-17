陝西上半年接待境內外遊客增長16％
香港信報報導，陝西省西安市是古絲綢之路的起點，「一帶一路」戰略將這一古絲路起點重新散發出獨具一格的吸引力。僅今年上半年，陝西就接待境內外遊客逾2.2億人次，較去年同期增長15.93％，已成為新的絲路旅遊熱點。
在不斷創新和開拓下，陝西旅遊呈現出獨特魅力，遊客人數和旅遊收入快速增長。去年陝西接待境內外遊客3.86億人次，年增率達16.1%；旅遊總收入3,005.8億元人民幣（下同），增長19.2％。
今年上半年，陝西旅遊總收入1,840.3億元，年增率21.02％；其中，接待入境游客126.52萬人次，較去年同期增長15.8％。
(工商)
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