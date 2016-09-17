曾散布馬英九走光照 陳育賢GG了網友猛酸！

網友截圖陳育賢（左）臉書多張和蔡英文親密合照。（臉書）

曾在臉書po前總統馬英九「走光照」而引發眾人撻伐的獨立媒體記者陳育賢，這回GG了！她去年10月在臉書轉貼網友貼文，被依加重誹謗罪，判拘役50日，得易科罰金5萬元。

去年10月28日，陳育賢在臉書轉貼陳姓網友貼文，上頭寫著「支持朱立倫參選總統後援會及誓師大會」舉辦的時間、地點，當中提及「車馬費：300元」，陳育賢竟在下面加註「這樣少有點落漆」，活動主辦人、北市勞工總會理事長蔡宏駿指影射他涉賄選，才氣得提告。

陳育賢辯稱加註「這樣少有點落漆」沒特別意思，也從未想過要影響對方名譽或影射賄選。但法官仍認為，陳育賢身為記者卻未查證網路消息，還加註文字戲謔，已詆毀蔡男名譽。

陳育賢今年4月po馬英九「走光照」曾引發軒然大波，當時還燒向蔡英文身上！陳育賢更被爆曾貼身「跟拍」蔡英文整整5年，也為蔡英文出版過攝影集，小英更曾出席攝影集的發布會。

而對陳育賢又惹事，網友也紛紛酸說：「罰這麼少，會不會很貶低這位女士的身分啊？會讓人覺得她很落漆ㄟ~@@」「夜路走多了總會遇到鬼！品性不改，日後還有更大條的在等你！」「應改給他關10年。」「沒事兒，女皇御用記者，沒事的。」「這種人沒資格當記者！」

(集團連線報導)