台中國際踩舞祭 全城一起舞動
「舞」力全開，天公也作美！「2016台中國際踩舞祭」今天（17日）在夏綠地公園封街遊行，馬勒卡颱風襲台，原本上午雨勢增大，下午活動開始前天氣放晴，台日團隊在綠意盎然的街道邊踩街邊跳舞，日籍建築大師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，成為最吸睛的華麗舞台，各隊跳出精湛舞技，民眾嗨翻天，全城一起舞動。
首屆台中國際踩舞祭「舞蹈踩街展演活動」在夏綠地大競技，日本三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO（笑）、北海道札幌市KITA SUBARU（北昴）3大知名表演團隊，和全台12所大專院校、高中職踩街熱舞。
市長林佳龍表示，期待透過節慶文化活動帶動台日雙邊觀光、旅遊及年輕人間的相互交流，他特別在歌劇院看台自拍PO上臉書，吸引數千名網友按讚，第一次舉辦就造成轟動擠滿人潮，強調明年將持續擴大舉辦國際踩舞祭，邀請更多國家團隊共襄盛舉。
台灣首度辦踩舞祭，也吸引日本富士電視台跨海來採訪，林佳龍特別向日本女歌手一青窈介紹踩舞祭活動，贈送台中名產太陽餅，主持人品嘗後大讚「歐伊細！」
市府觀光旅遊局長陳盛山指出，從夏綠地周邊展開的踩街熱舞，在台中國家歌劇院前廣場外馬路展演成焦點，民眾爭相拍照，以熱烈掌聲回報精彩表演。
國內參與隊伍包括華岡藝校、文化大學、文華高中、青年高中、新民高中、台南應用科技大學、台灣體育運動大學、國立台灣戲曲學院、東吳高工、南投民族舞蹈團、泰雅原舞工坊、小豆豆舞蹈團等團體。
其中，新民高中表演藝術科學生以台中地標湖心亭為主題，精湛兼具活力的舞蹈獲滿堂彩，專程來欣賞的張姓市民說，在日本要購票才能看到的表演，今年在台中市就可一睹風采，帶給台灣民眾不一樣的節慶文化饗宴。
(中時)
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