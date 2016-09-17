俄稱遵守停火 敘境內戰火再起

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俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國遵守對敘利亞停火協議的義務，也希望美國遵守相關承諾，擴大透明度。但他又指控，敘國反政府軍利用停火「重新編組」。

蒲亭在訪問吉爾吉斯共和國時透過電視轉播發表談話稱：「我們看到這些恐怖分子重新編組，改變部隊番號，並保全兵力。」

他說，「這是我們親眼所見，讓人難過」；並說，美國方面「面臨到相當困難的問題．．．那就是要區分反對（敘利亞總統巴夏爾．阿塞德的）分子和恐怖分子」。

蒲亭說，美方顯然「有意保全兵力去攻打阿塞德總統領導下的合法政府」；並說，這是「非常危險的作法」。

「我希望我們能相互坦誠，這樣才能推進我們的共同目標（即打擊恐怖主義，實現敘利亞和平）。」

蒲亭表示，他希望美國遵守在敘利亞問題上的承諾；並說，他相信敘國內戰停火是俄、美雙方的共同目標。

蒲亭也談論到11月美國總統大選，他指出，俄方將支持任何國家「對我們友好的」任何人。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rithts）今天表示，敘國昨夜再次出現斷續砲擊和衝突，對美、俄促成的緊繃停火形成了考驗。

最初48小時停火在12日傍晚生效，14日予以延長48小時。

人權瞭望台指出：「敘利亞境內若干戰線再次出現有限的砲擊和衝突。」

特別是在大馬士革附近由反政府軍占領的東古塔（Eastern Ghouta），反政府軍和親政府部隊爆發了戰鬥。至於中部荷姆斯省（Homs）若干城鎮也遭到空襲。

在敘利亞沿海拉塔基亞省（Latakia），政府軍再次對賈巴阿克拉德區（Jabal Akrad）的反政府軍發動空襲。1050917

(中央社)