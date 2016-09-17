高市路樹種植便宜行事 風災現形

颱風莫蘭蒂過境，造成高市路樹浩劫，有民眾發現部分被連根拔起的路樹樹根部包上異物，影響樹根生長，讓包商植樹便宜行事隱情曝光，工務局養工處坦承監督不周，將檢討改善。

高雄市環保團體發現，這次颱風吹倒中央公園、美術館附近等地許多株樹，受災樹木不乏根部被不織布包住，宛如不倒翁般，嚴重影響樹根抓地力。這些路樹有如包著「尿布」，影響根部生長，很容易被風吹倒，「樹倒不僅是天災，也是人禍」，市府應記取教訓，善盡監督把關責任，不容種樹包商再便宜行事。

工務局養工處坦承，種下去的路樹根部有異物包裹，的確不合乎規定，會影響根系發展，以前曾發現有包商便宜行事，發現後已要求包商全數挖除重種並逐一拍照存證，沒想到還是有包商這樣做。

養工處說，路樹植入要深挖淺植，這樣樹根才能正常生長，會針對問題與缺失要求包商檢討改善，並嚴加監督把關。1050917

(中央社)