颱風馬勒卡漸遠 北北基桃宜防大雨

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中颱馬勒卡逐漸遠離，中央氣象局今天表示，花蓮、新竹也脫離警戒範圍，但北北基、桃園、宜蘭民眾仍要留意大雨或豪雨發生。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在東北方約180公里海面上，正以每小時12公里速度向北轉北北東移動，近中心最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑180公里，預估颱風未來有減弱趨勢。

中央氣象局技正陳怡良表示，今晚8時新竹和花蓮已經脫離警戒範圍，目前只剩北北基、桃園和宜蘭仍在暴風圈中，預計今天深夜暴風圈才會脫離台灣本島，提醒民眾不要掉以輕心。

根據氣象局觀測，台北市陽明山油坑已經累積超過200毫米雨量，降雨還在持續中。

氣象局預估，馬勒卡颱風海上陸上颱風警報將在明天凌晨到白天陸續解除。1050917

(中央社)