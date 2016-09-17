誰搶了泡麵飯碗？陸外賣業改變市場

中國大陸近年興起的網路外賣對泡麵形成了直接且強烈的衝擊，過去業績長紅的老牌泡麵企業為此不得不力求改變，但受限產品型態及價位，泡麵業的困境看來短時間無法突破。

北京青年報報導，從2012年開始，大陸老牌泡麵品牌、頂新集團旗下的「康師傅」利潤開始持續下滑。今年6月份康師傅股價曾跌至6.4港元，期間康師傅的股票市值也從最高時的1400多億港元跌至如今的400億港元，帳面蒸發近千億。

泡麵是康師傅的最重要業務，集團內的收入占比達到40%。因此有人評論，康師傅的業績表現其實也正是大陸泡麵市場從興盛轉向衰落的歷程。

事實上，從去年開始，康師傅、統一等泡麵大廠都在財報中不斷揭示中國泡麵市場衰退帶來的風險。

中國食品科學技術學會在上周舉行的中國方便食品大會上公布的數據顯示，目前大陸泡麵產業已是連續第4年下滑，而且調整還在繼續。針對大陸22家泡麵企業的統計，有9家都出現銷售下跌，多個品牌已經開始調整經營方向。

泡麵企業也在努力扭轉這一局面，拚命推出新口味，但這些似乎沒能擋住外賣對年輕人的吸引力。

報導說，對於泡麵市場的下滑，有消費者表示最關鍵的還是十年來口味就沒什麼變化，僅僅依靠調味料和蔬菜渣勾芡，顯然已經不適應口味愈來愈刁的年輕人。

一家泡麵企業人士表示，泡麵技術上只能做到把新鮮蔬菜乾燥製成蔬菜包，目前還沒有更先進的技術讓成型的配菜既能與泡麵一起長期保存，又能在熱水短時間加熱後恢復狀態，尤其肉製品更是如此。

另一方面，網路外賣的興起更對泡麵形成了直接的衝擊。網路送餐在口味、飯菜量上顯然都要遠勝過泡麵，許多原來「宅」在家靠泡麵度日的年輕人正是網路消費的主力軍，隨手一點、網上支付就可能等來一頓美食，這個過程甚至比泡泡麵還簡單。

泡麵企業也希望在品質上力求改變，康師傅就多次對旗下泡麵升級、提價；統一也大力布局中高端泡麵市場，其中「滿漢宴」純打高端市場，價格定在人民幣29.9元（約新台幣150元），希望能真正成為代餐品。

但「滿漢宴」在市場上銷售並不樂觀，許多超市根本就沒有上架。一些消費者對30元一碗的泡麵表示驚訝：「料再足能比得上我去叫份外賣嗎？」反映出大陸泡麵企業當前的困境。1050917

(中央社)