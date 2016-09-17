120免簽國 台灣護照好用排名第29名

台灣護照全球第29好用。（取自https://www.passportindex.org/網站）

2016年世界最有效護照指數出爐，中華民國護照具有120個國家免簽證入境，躋身全球第29名好用的護照。

根據中央社引述世界經濟論壇（World Economic Forum）網站表示， 護照指數（Passport Index）主要是以各國護照免申請簽證概況，比較哪一國護照最好用，並根據護照持有人不必事先申請簽證或無須申請落地簽即可入境的國家數量，進行排名。

2016年全球最有效的護照國家是德國和瑞典， 158個國家不必事先申請簽證。今年排名第二的有英國、芬蘭、法國、瑞典及西班牙，可以免簽而入境157個國家。美國排名第4名。

南韓以156個免簽國位居第三名，也是亞洲最強，新加坡以155個排名第四，日本則以154個排名第五，馬來西亞以151個排名第8，香港以139個排名第18。中華民國台灣則以120個排名排名第29，比去年小跌1位。

免簽國最少的護照大多數為戰區，其中阿富汗排名墊底，只有24個免簽國。

(集團連線報導)